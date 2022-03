Esporte Guarani x Vila Nova: Tigre pede poder mental na decisão Time colroado quer frieza e eficiência diante do Bugre para avançar fora de casa

O Vila Nova enfrenta o Guarani na noite desta terça-feira (15), às 21h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), por uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil. Para alcançar o objetivo, o Tigre quer estar com força mental e frieza para tomar decisões acertadas nos “90 e poucos minutos” que separam a equipe colorada do prêmio de R$ 1,9 milhão. Após a classificação...