Esporte Guardiola testa positivo para Covid-19, e City chega a 21 contaminados Apesar do surto da doença, a expectativa é que a partida seja mantida

Atualizada às 13h05. Na véspera da partida do Manchester City contra o Swindon Town, pela Copa da Inglaterra, nesta quinta-feira (6), o clube anunciou que Pep Guardiola foi diagnosticado com Covid-19. Com o técnico infectado, a equipe agora conta com 21 integrantes isolados pela doença, incluindo sete jogadores. Apesar do surto da doença, a expectativa é qu...