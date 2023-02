O técnico Guto Ferreira aprovou a atuação do Goiás na goleada sobre o União-MT, por 3 a 0, e valorizou a oportunidade que pôde dar a jogadores que não estavam sendo utilizados com tanta frequência no Campeonato Goiano.

Para o treinador do Goiás, a resposta da equipe bastante modificada para a partida da Copa Verde mostrou que o elenco está recebendo bem a proposta da comissão técnica para a construção do time em 2023.

"A equipe tem jogado dentro de uma mecânica, dentro de um padrão e tem conseguido impor seu jogo", frisou Guto Ferreira.

Apesar da evolução que tem sido notada, Guto Ferreira voltou a dizer que ela precisa ser provada em desafios mais fortes na temporada.

"Nós precisamos firmar ao ponto de fazer esse tipo de jogo, esse tipo de imposição também contra as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, essa é a busca", disse Guto Ferreira.

O treinador do Goiás explicou que o clube esmeraldino vai buscar avançar ao máximo em todas as frentes. Nessa ideia, Guto Ferreira explicou que a Copa Verde é importante para o time esmeraldino para mostrar a força do elenco.

"Essa competição é importante porque precisamos dar ritmo para os jogadores, dar minutagem para todo mundo. O jogador cresce é jogando. Lógico, isso é importante agora porque estamos conseguindo rodar. Se eu não tivesse plantel, estaria reclamando", destacou Guto Ferreira.