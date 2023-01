O técnico Guto Ferreira avaliou a vitória sobre a Aparecidense em sua estreia pelo Goiás e disse que precisou usar estratégia de rodar o elenco já pensando no clássico diante do Atlético-GO pela 2ª rodada do Campeonato Goiano. Os dois rivais se enfrentam na manhã deste domingo (15), às 10h30, no Estádio Antônio Accioly.

Ao todo, Guto Ferreira utilizou oito reforços contratados para a temporada de 2023, mas não escalou o meia Marquinhos Gabriel, o atacante Nicolas e o lateral direito Apodi entre os titulares, embora os jogadores tenham entrado no 2º tempo e melhoraram o desempenho da equipe.

O treinador esmeraldino disse que precisou mesclar a equipe para chegar com força no clássico contra o Atlético-GO no domingo. Guto Ferreira avalia que o Goiás teve um adversário teoricamente mais forte na estreia e que colocou na balança não apenas a partida desta quinta-feira contra o Camaleão, mas um processo de construção de equipe que engloba a sequência na temporada.

"Tem situações em que você tem de pensar em um todo, não em um jogo só. Fizemos uma partida difícil contra a quarta força do estado em termos de classificação dentro do Campeonato Brasileiro, uma equipe de Série C e que brigou pelo acesso e tem 20 dias na nossa frente em termos de trabalho. Em menos de 66 horas, nós vamos jogar um clássico e o Atlético-GO jogou uma partida contra um adversário teoricamente inferior à Aparecidense, o campeonato pode provar o contrário, pois o Grêmio Anápolis é um clube que revela muito e Portugal está cheio de jogadores que passaram pelo Grêmio Anápolis. Tivemos que distribuir o elenco que tínhamos condição de jogo e montamos uma estratégia de uma maneira que a gente tivesse algumas peças zeradas para a partida de domingo", explicou Guto Ferreira.

O treinador esmeraldino sabe que a estreia contra a Aparecidense não foi tão vistosa, mas vê a importância de começar com vitória em um processo de amadurecimento da filosofia de jogo que está colocando no time do Goiás.

"Nossa equipe vai estar em uma condição bem melhor daqui a um mês, ou um mês e meio. Tem muita gente ainda que não está regularizada para entrar e disputar posição, para se condicionar. Vamos ter condições de rodar a equipe para manter os jogadores sempre de tanque cheio", destacou Guto Ferreira sobre a importância de fazer rodízio com o elenco neste momento do ano.

Para a próxima partida, Guto Ferreira deverá realizar algumas mudanças no time titular que vai jogar o clássico contra o Atlético-GO. O treinador não pontuou quais serão essas alterações, mas voltou a bater na tecla sobre a necessidade de realizar um rodízio bem feito e equilibrado para aproveitar bem o elenco e criar uma condição de disputar bem toda a temporada.

"São tendências. A cada jogo, por um período longo, vamos ter de ter alterações porque jogando duas vezes por semana, você vai treinar quando? Vai descansar o time quando? E se você não elevar a condição física da equipe, tem uma coisa na preparação física que o futebol não trabalha com isso, mas o corpo humano trabalha que é o pico de performance, se você jogar em demasia e não recuperar o suficiente, corre o risco de lesão e atingir o pico de performance, que uma vez atingido, o jogador começa a cair porque não tem força para seguir. Então, nós precisamos rodar os jogadores e chegar com os jogadores muito bem nas competições que vem pela frente, mas nessa também. Mas agora, temos de preparar os jogadores", completou Guto Ferreira.