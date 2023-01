Goiás e Vila Nova voltarão a se enfrentar pelo Goianão após hiato de uma edição da competição sem a disputa do clássico. Os dias que antecedem o confronto costumam ser diferentes, mas, para o técnico Guto Ferreira, ainda não é possível definir o clássico como decisivo por causa do momento em que ele ocorre no campeonato. Nesta quarta-feira (25), o alviverde empatou com o Crac, fora de casa, por 3 a 3.

Os rivais vão duelar pela 6ª rodada do Goianão, no domingo (29), a partir das 10h30, na Serrinha. A última vez que se enfrentaram foi na Série B de 2021.

“Nesse momento, embora seja um campeonato à parte, tenho que pensar como jogo importante. Lógico que os clássicos finais têm importância ainda maiores, esse é clássico classificatório, não decisivo. O decisivo é de suma importância. Se pegar nos três estados do Nordeste em que trabalhei, eu perdi os primeiros clássicos, mas ganhei os mais importantes. Esse é classificatório, não é tão importante como se fosse reta final”, comentou o treinador do Goiás.

Guto Ferreira já tinha feito um discurso parecido após perder o clássico contra o Atlético-GO, por 2 a 1, no Accioly

O clássico entre Goiás e Vila Nova não ocorreu no Goianão de 2022. No ano passado, o formato da competição estadual era diferente - foi disputada em dois turnos com jogos entre equipes que estavam na mesma chave. Como ficaram em grupos distintos, não se enfrentaram na 1ª fase, não se cruzaram no mata-mata e vão voltar a duelar neste ano.

Antes do clássico, o Goiás tropeçou diante do Crac, fora de casa. A equipe esmeraldina vencia o Leão de Sul, por 3 a 1, após virar, mas cedeu a igualdade nos minutos finais do jogo disputado no estádio Genervino da Fonseca.

“Quando empurramos o Sander lá em cima, os espaços começaram a clarear, já estava 1 a 0 para o Crac e conseguimos empurrar o Crac para fazer o 2 a 1. Voltamos bem, marcamos o 3 a 1, tivemos oportunidades de marcar mais gols, teve um lance polêmico no Breno que pra mim foi pênalti. Cedemos espaços ao invés de seguir forte na marcação. Com a relaxada, o Crac cresceu. Eles viraram o bicho e foram com tudo (em busca do empate). Faltou consistência defensiva para a gente e cedemos o empate”, analisou Guto Ferreira.

O treinador voltou a reclamar de um lance, que na opinião dele foi um pênalti não marcado para o Goiás. A jogada ocorreu no 2º tempo, no começo da etapa final. Breno Herculano foi derrubado na área e se lesionou no lance. Para Guto Ferreira, o árbitro Osimar Moreira errou ao não marcar pênalti para a equipe esmeraldina.

“O Edminho (presidente do Conselho Deliberativo) já fala muito disso, o próprio presidente (Paulo Rogério Pinheiro) e pelo jeito não é de hoje. Será que o Goiás reclama demais? Não sei, tem lances tão claros que o Goiás tem reclamado que fica difícil. Lances claros a favor do Goiás não são marcados e lances contra que são. Eu li uma frase no Goiás, que diz contra tudo e contra todos. Vamos assim até o fim, o trabalho está andando e está crescendo”, desabafou o treinador.