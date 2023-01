O técnico Guto Ferreira se diz preocupado com as lesões que jogadores do Goiás estão convivendo neste início de Goianão. No empate com o Anápolis, nesta quinta-feira (19), ao menos três jogadores deixaram a Serrinha com dores e preocupam para o duelo contra o Iporá, pela 4ª rodada do Estadual: Sidimar, Apodi e João Paulo.

Segundo o treinador esmeraldino, ainda não é possível afirmar que todos serão ausências contra o Iporá, mas pelo conhecimento dele, Sidimar e Apodi não devem ser utilizados no domingo (22) pela 4ª rodada.

“Aparentemente são contusões mais traumáticas, não sou o médico e não tenho o diagnóstico exato. Mas os dois (Sidimar e Apodi) foram de movimentos bruscos no joelho, acabou que ficaram com dores. Não sei o que o médico vai avaliar, mas quando é joelho para o jogo próximo fica praticamente impossível do jogador atuar”, afirmou Claudinei Oliveira, que também demonstrou preocupação com a situação de João Paulo, que deixou o campo com câimbras e alegou desgaste muscular.

O treinador também lamentou o comportamento do Goiás durante a partida. Guto Ferreira disse que o time esmeraldino começou bem a partida, mas tirou o pé em termos de aceleração de jogo.

“Nós começamos muito bem o jogo, até fazer o gol. Nós expusemos bom ritmo, a jogada do gol foi uma bela jogada que culminou no rebote que o Zé Ricardo fez o gol. Depois disso, nós tiramos um pouco o pé em termos de aceleração de jogo. Isso fez o adversário ganhar corpo. À medida que você não marca na frente, tem dificuldade atrás. Quando estamos em sequência de jogos, isso é normal, faz parte do processo”, analisou Guto Ferreira.

O treinador foi outro personagem do Goiás que reclamou da arbitragem da partida contra o Anápolis. Para ele, Gabriel Queiroz errou em não marcar um pênalti para o time esmeraldino em lance que envolveu o atacante Vinícius, no começo do segundo tempo.

“É difícil de dizer porque estou chegando agora. Não sei dizer. Não estou me esquivando, mas não posso falar do que acontecia antes. O que eu posso falar é que hoje foi pênalti e tenho dúvida que o lance do Diego não foi dentro da área. Eu perguntei pro bandeira, que me disse que não viu. O lance do Vinicius, o pé atrás fez o Vinicius cair”, opinou o treinador.