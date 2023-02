Guto Ferreira, técnico do Goiás, não quer empolgação com o momento do Goiás na temporada, como falou após a vitória esmeraldina sobre o Goiânia por 2 a 0, na Serrinha, na manhã deste domingo (12). Perto de estrear nas copas Verde e do Brasil, o treinador não vê motivo para oba-oba mesmo com a liderança do Campeonato Goiano, a sequência de cinco vitórias seguidas, oito jogos de invencibilidade e de cinco partidas sem sofrer gol.

Para atestar se o clube está pronto para outras competições da temporada, o técnico avalia que é preciso subir o sarrafo.

"Vamos saber (se o Goiás está pronto para encarar outras competições) quando a gente subir o sarrafo. Não podemos nos empolgar. O tempo todo temos que cobrar melhorias. Enxergamos muita coisa que estamos errando. Vamos saber quando rivalizar num nível mais alto", disse o treinador.

Para Guto Ferreira, o segredo é manter o foco e dispensar qualquer coisa que altere isso.

"Pezinho no chão nos conduziu até agora e tem feito o grupo evoluir, tem colocado em campo todo mundo focado. Não podemos abrir mão disso. O torcedor pode comemorar, ficar feliz, se empolgar. Nós, não", contou o treinador esmeraldino, que chegou ao 10º jogo à frente do Goiás.

A vitória sobre o Goiânia, neste domingo (12), foi construída com gols no primeiro tempo. O treinador viu dois tempos distintos da equipe, melhor e dominante na etapa inicial, por causa da rotação do elenco e do desgaste causado pelo forte calor do horário.

"Fiemos um primeiro tempo bem interessante no aspecto ofensivo, proposição de jogo, repertório grande de movimentos. Criamos situações (para golear), mas fizemos dois gols, o que nos trouxe tranquilidade. Tivemos um pouquinho de falta de concentração pós-perda, na pressão da bola, cedendo contra-ataques, que foram tranquilamente rechaçados, defendidos pela nossa última linha. Nós vamos errar, o importante é errar e não permitir que o erro se transforme em algo grande para o adversário. No segundo tempo, placar feito, mesmo não botando tanta intensidade no jogo, criamos situçaões. Começamos a poupar jogadores. Tivemos uma queda, que não foi suficiente para perder o controle da partida e deixar de atacar. Erramos mais, é normal, mas mantivemos o controle e terminamos a partida com 2x0", descreveu Guto Ferreira.

Ao criticar o horário do jogo, que começou às 10 horas, disse: "A cada três dias tem um jogo. Esse processo desgasta, o horário desgasta mais ainda. Quem assistiu ao primeiro tempo, assistiu a um jogo agradável. Quem assistiu ao segundo, falou 'o que aconteceu, é outro jogo?'", disse Guto Ferreira.

O Goiás fecha a 1ª fase do Goianão contra o Morrinhos, fora de casa, quarta-feira (15). Depois, tem perído de uma semana sem jogos antes de estrear na Copa Verde, no dia 22 de fevereiro, contra adversário a ser definido.

Na sequência, faz a ida das quartas de final do Goianão no fim de semana e estreia na Copa do Brasil, no dia 1º de março, contra o ASA-AL, fora de casa.