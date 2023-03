O técnico Guto Ferreira valorizou o empate do Goiás com o ASA-AL, por 1 a 1, que rendeu a classificação para a 2ª fase da Copa do Brasil. O treinador esmeraldino avaliou que sua equipe foi submetida a um nível difícil de exigência na noite desta quarta-feira (1º de março), em Arapiraca (AL) e destacou o poder de concentração de seus comandados para atingir o objetivo traçado.

Guto Ferreira disse que a partida contra o ASA-AL confirmou o prognóstico que tinha sido feito dentro do Goiás sobre o desafio que seria avançar sobre o ASA-AL, fora de casa, na estreia nesta edição da Copa do Brasil.

"Desde o sorteio nós sabíamos da dificuldade, enfrentamos essa dificuldade e saímos classificados. O placar final, se vencemos ou não, é o menos importante neste momento por todas as circunstâncias da partida", avaliou Guto Ferreira.

Leia também:

+ Goiás segura empate e elimina ASA na Copa do Brasil

O treinador esmeraldino comparou o feito obtido em Arapiraca com a goleada, por 8 a 3, sobre o Goiânia no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano. "Falei para os jogadores que estou valorizando mais essa classificação do que a goleada de sábado. Essa goleada foi feita com uma dificuldade, mas em casa e com uma dificuldade menor do que esta aqui. Ainda temos que ratificar o jogo lá, não é jogo fácil, e aqui a partida já está consumada", frisou Guto Ferreira.

De acordo com Guto Ferreira, o duelo contra os alagoanos foi um teste para medir o nível de competitividade do Goiás e enalteceu a capacidade de concentração da equipe para evitar a virada do ASA-AL e garantir o avanço na competição.

"Nós competimos bastante hoje, tivemos erros também. Mas acredito que tivemos erros menos capitais do que tivemos sábado, pois foram erros por falta de concentração. Hoje a concentração da equipe se manteve em um bom nível, oscilou pouquíssimas vezes e isso é fator fundamental de preparação para as grandes competições que teremos pela frente", argumentou Guto Ferreira. "A cada jogo que você faz nesse nível de exigência é crescimento, independentemente do resultado é crescimento. Os jogos muito fáceis não acrescentam nada", completou o técnico do Goiás.