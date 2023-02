O técnico Guto Ferreira não saiu completamente satisfeito da histórica goleada de 8 a 3 sobre o Goiânia, neste sábado (25), no estádio Serra Dourada, pela ida das quartas de final do Goianão 2023. Para o treinador, o time esmeraldino ainda pode oscilar menos durante os jogos. Contra o Galo, a equipe alviverde abriu 2 a 0 e sofreu o empate por 2 a 2 antes de construir o placar elástico.

“Nosso time se desfocou da partida. Esse é o principal problema que tenho conversado com eles (jogadores) e que mostra que nossa equipe ainda não está pronta. Ela evolui bastante, mas oscila no aspecto de concentração. O Goiás faz placar que dá vantagem e relaxa. Não podemos passar por isso”, criticou o treinador.

Na opinião de Guto Ferreira, de 0 a 100% do período de jogo, o Goiás jogou bem durante 85%. “Os outros 15% o Goiás oscilou, mas isso é sinal que está em crescente e em volume interessante. Muita gente fazendo gol (contra o Goiânia), inclusive os dois zagueiros (Lucas Halter e Bruno Melo)” completou o treinador.

Sobre a vantagem de cinco gols, Guto Ferreira não vê a eliminatória decidida. O Goiás pode perder por até quatro gols que avança à semifinal do Goianão. Antes do confronto da volta, o time esmeraldino estreia na Copa do Brasil contra o ASA-AL, fora de casa.

“Não podemos empolgar. O resultado não nos garante nada. Nos dá tranquilidade para o próximo jogo, mas não garante nada. Tem mais 90 minutos para jogar, e temos que jogar bem. Temos uma partida importantíssima na quarta-feira (1º de março) e nosso adversário não vai jogar. Tudo isso conta. Agora é pé no chão, respeito ao máximo ao Goiânia para a gente fazer um grande jogo para classificar”, frisou o treinador.

O jogo contra o Goiânia marcou o retorno do Goiás ao estádio Serra Dourada após pouco mais de dois anos e dois meses. Para Guto Ferreira, a condição do gramado do principal palco do futebol goiano deixou a desejar.

“Tiveram muitas coisas que aconteceram na partida, que em um campo rápido, que não é muito fofo, é difícil de acontecer. Um dos lances de gols deles, nós subimos para o ataque e eles marcaram no contra-ataque. Nosso time fez força para ir e a volta foi pesada. Isso é o momento, o estágio de quem está no início. Mas hoje o campo estava pesado”, opinou o técnico do Goiás.