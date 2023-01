O técnico Guto Ferreira afirmou que a vitória do Goiás, de 1 a 0, neste domingo (29), no clássico contra o Vila Nova vai dar moral e fortalecer a equipe esmeraldina na sequência da competição estadual. O único gol da partida foi anotado pelo volante Felipe, após cobrança de falta.

“Clássico sempre é campeonato à parte, ganhar do Vila dá moral para a equipe, fortalece o trabalho e mostra que estamos melhorando. Principalmente por ganhar com um a menos. Isso demonstra evolução. Em relação à pontuação são os mesmos três pontos de qualquer outro jogo, mas a moral, o respeito e a dimensão extra que atinge para a tabela é muito importante”, comentou o técnico do Goiás.

Guto Ferreira acredita que o time esmeraldino mostrou superação no duelo. No final do 1º tempo, a equipe alviverde ficou com um a menos, após a expulsão do zagueiro Yan Souto que tem jogado de forma improvisada na lateral direita.

“Estamos em processo de estruturação da equipe. O Yan vinha se comportando bem nos jogos, hoje estava ajudando bastante. Ele não é dessa posição, mas faz bem. Teve dificuldades, fez uma falta cedo e acabou sendo expulso. Se alguém comentar de culpa, essa culpa é minha de colocá-lo ali fora da posição dele. Acho que ele contribui muito para o Goiás, hoje não acertou tanto. Em termos de xadrez, equilibramos as linhas e não abrimos mãos dos jogadores que tinham nível de toque de bola no meio”, disse o treinador.

Durante coletiva, o técnico Guto Ferreira prestou homenagem ao narrador Edson Rodrigues, que morreu na última quinta-feira (26) aos 79 anos. O microfone que foi utilizado pelo narrador ao longo de sua trajetória foi doado pela família do profissional ao Goiás, que usou o objeto durante a entrevista do treinador.

“Me sinto lisonjeado por ser o primeiro a falar nesse microfone. Eu não o conhecia, mas as pessoas sempre falaram maravilhas sobre ele. O histórico que me foi passado, de um mito, de um cara muito importante para o futebol goiano. Estou arrepiado de usufruir desse instrumento de trabalho dele. Não sou eu, nem o Goiás, é ele que nos homenageia em permitir que fale aqui. Que Deus o tenha e só quero parabenizá-lo por tudo que fez pelo futebol brasileiro, em especial o goiano”, falou Guto Ferreira.

Vice-líder do Goianão, o Goiás volta a campo na próxima quarta-feira (1º) para enfrentar o Inhumas. O duelo válido pela 7ª rodada será disputado no estádio Zico Brandão, a partir das 15h30.

Confira outros trechos da coletiva de Guto Ferreira após o clássico:

Dificuldades no jogo

O início do jogo não estava favorável para a gente, quando o jogo se encaixou o Goiás tomou conta do jogo até a expulsão do Yan (Souto). A partir disso, a gente não sentiu o aspecto ofensivo e criamos situações para a vitória.

Temperatura alta

Clima mais ameno é igual qualidade de espetáculo maior, competitividade maior, nível de desgaste menor. Você joga duas partidas por semana, sem descanso e com horários extenuantes em campos pesadinhos, hoje (neste domingo, 29) não porque foi em campo rápido que é o nosso. Nós conseguimos com um a menos superar tudo isso, mostra o crescimento do Goiás. O horário eu quero que seja o que permite o melhor futebol.

Problema na lateral direita

Quando eu tiver os jogadores que tenham condição dentro de campo e que dê resposta que eu espero vou escalar. O Apodi vinha dando até se machucar, o Maguinho não conseguiu, o menino da base (Diego) para estrear no clássico era pesado, o Bruno Santos precisa de adaptação e o Dieguinho está machucado.