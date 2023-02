Após a vitória sobre o Inhumas, por 1 a 0, o técnico do Goiás, Guto Ferreira, explicou o motivo que o levou a sacar o meia João Paulo somente 25 minutos após ter colocado o jogador em campo no 2º tempo. O treinador esmeraldino alegou questões táticas para explicar a alteração processada no Zico Brandão.

Guto Ferreira escolheu o meia Carlos Maia como titular para enfrentar o Inhumas. Com uma atuação apática do Goiás no setor criativo na primeira etapa, o treinador fez uma mudança aos 11 minutos do 2º tempo com a saída de Carlos Maia e a entrada do jovem meia João Paulo, de 20 anos.

No entanto, João Paulo foi sacado da equipe 25 minutos mais tarde para a entrada do centroavante Philippe. Guto Ferreira explicou o motivo pelo qual escolheu o centroavante na vaga de João Paulo, que havia entrado há pouco tempo em campo.

"Foi uma opção tática, pois precisava ter um pouco mais um jogador que pudesse trançar mais a bola do jeito que o Philippe fez, do jeito que pedi para ele. Ele já tinha entrado assim contra o Iporá, e foi assim que fizemos o segundo gol lá (em Iporá)", disse Guto Ferreira.

O treinador explicou que a alteração não teve como objetivo punir João Paulo, mas uma opção tática como tentativa de uma nova alternativa para tentar mudar o cenário do jogo e buscar os três pontos.

"Era uma questão tática, eu não podia perder os dois extremos de velocidade, os dois volantes que eram os passadores, além do centroavante para fazer o gol. Fui obrigado a sacrificar o menino que já tinha entrado. Coloquei ele no momento que precisava de mais pegada e chegada e coloquei o segundo centroavante quando precisou no final do jogo. Às vezes somos obrigados a fazer isso, parece que estamos menosprezando o jogador, mas não tem nada disso. Acabei de falar para eles ali, sem demérito nenhum para o jogador, mas olhando sempre o melhor para o Goiás. Graças a Deus, conseguimos alcançar o êxito", frisou Guto Ferreira.