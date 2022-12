O técnico Guto Ferreira se junta ao grupo de trabalho para pré-temporada do Goiás nesta segunda-feira (19). O treinador chega em Goiânia na noite deste domingo (18) e será apresentado no início da tarde desta segunda-feira para iniciar as atividades no clube esmeraldino.

A pré-temporada do Goiás teve seu pontapé inicial na sexta-feira (16) com 28 jogadores do elenco profissional se apresentando ao clube, aos cuidados de membros da comissão técnica de Guto Ferreira e também da comissão permanente do clube. Após três dias de atividades, já com a presença do auxiliar técnico Emerson Ávila neste domingo (18), o elenco deverá ter o primeiro contato com Guto Ferreira.

Além da chegada do novo técnico, o clube esmeraldino deverá receber ao menos dois reforços nos próximos dias. O volante Felipe se despediu do Fortaleza e se juntará ao elenco do Goiás no início desta semana. Outro nome certo é o do atacante Alesson, que chega à Serrinha por empréstimo junto ao Vila Nova. O jogador realiza exames médicos para assinar contrato com o Goiás até o fim de 2023.

A diretoria esmeraldina ainda não encerrou o ciclo de contratações e pode apresentar novidades para a torcida nos próximos dias. O atacante Matheus Peixoto é um dos jogadores que podem pintar na Serrinha como reforço.