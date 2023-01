O técnico do Goiás, Guto Ferreira, reclamou da arbitragem e do pouco tempo entre a estreia no Goianão, na vitória de 1 a 0 sobre a Aparecidense na noite de quinta-feira (12), e o clássico deste domingo (15), em que o alviverde perdeu de virada para o Atlético-GO, por 2 a 1, no Estádio Antonio Accioly.

Para o treinador, a equipe esmeraldina teve boa atuação até os 20 minutos do segundo tempo, quando Felipe Vizeu marcou o gol de empate em lance de contra-ataque.

"Futebol sempre é definido em detalhe. O futebol foi decidido em detalhe, mas num detalhe da arbitragem, que interferiu no resultado do jogo. O resultado final está manchado pelo detalhe", falou Guto Ferreira em entrevista após o clássico no Antônio Accioly.

A primeira reclamação dele é quanto à marcação do pênalti, aos 28 minutos do segundo tempo, em que Maguinho teve participação decisiva, ao tocar primeiro no corpo de Jefferson e, logo na sequência, ao colocar a mão na bola.

Guto Ferreira também reclamou muito do horário do jogo. "Horário totalmente fora de contexto para jogar futebol. A data da primeira para a segunda rodada, que se o Sindicato dos Atletas quisesse poderia ter proibido a partida de acontecer. Não tinha nem 60 horas. Está se vendo simplesmente interesses comerciais", falou o treinador do Goiás.

Segundo ele, “não é só a questão do horário, mas do estágio em que estamos no início da temporada. Você entra em campo com menos de 60 horas”, justificou. Para o comandante do Goiás, o intervalo entre os dois jogos neste início de Estadual não leva em consideração “o lado humano".

O treinador disse que viu um jogo dominado pelo Goiás até o gol de empate do Atlético-GO, que falou ainda que tem mais tempo de trabalho e manter uma base, além do treinador, do ano passado. O Goiás, no entendimento de Guto Ferreira, tem mais ajustes a fazer após mudança de comissão técnica.

Ao justificar o resultado, Guto Ferreira explicou que tem preparado o time modificando a cada partida. Na estreia, escalou o zagueiro Edu diante da Aparecidense. O técnico lembrou que o jogador estava há cerca de um ano sem atuar. Por isso, jogou na estreia, mas ficou fora do clássico. O técnico opta pelo rodízio neste início de temporada.

O técnico ainda minimizou o peso do resultado do clássico no momento da temporada. "Um segundo jogo (da competição) pode indicar alguma coisa, mas não tem a importância dos clássicos finais. Lógico que quero ganhar todos e trabalhamos para ganhar, mas o mais importante é estar ganhando os finais", disse Guto Ferreira.

