Esporte Há quatro jogos sem vencer, Atlético-GO se volta para decisão de vaga Derrota em casa para São Paulo coloca o Dragão sob cobrança a dias de partida contra o Olimpia pela Sul-Americana

A derrota de 2 a 1 em casa para o São Paulo, na tarde deste domingo (3), no Estádio Antonio Accioly, recoloca o Atlético-GO sob cobrança e em estado de alerta por causa da sequência dos piores resultados desde a chegada do técnico Jorginho, em meados de maio. O Dragão não vence há quatro jogos, por três torneios diferentes: Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A. ...