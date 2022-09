O técnico Hélio dos Anjos lamentou a morte de Hailé Pinheiro, que morreu nesta quarta-feira (7), em Goiânia. O treinador de 64 anos soma seis passagens pelo Goiás e trabalhou diretamente com o ex-dirigente esmeraldino, considerado por Hélio dos Anjos como o “maior dirigente do futebol goiano”.

Hélio dos Anjos frisou, em mensagem publicada em uma rede social, que Hailé Pinheiro o ensinou a ser exigente, uma marca da carreira do treinador. O técnico descreveu o ex-dirigente como “calculista, inteligente, honesto e íntegro”, além de deixar clara sua relação próxima ao chamar o ex-presidente do Goiás de “pai” e “amigo”.

“Muito…Muito difícil essa perda…!!! Sr Haile…Amigo! Pai e o homem que verdadeiramente me deu oportunidades profissionais… Só eu sei o dirigente que foi…Duro! Calculista,inteligente, honesto e integro… Aqueles de fora do Goiás que em muitos momentos o criticava, não sabem nada da sua importância para o @goiasoficial. Obrigado Sr Haile e por sua causa eu aprendi a ser tão exigente com dirigentes de futebol…Sr Haile sempre me mostrou que dá para fazer bem feito e de forma honesta o Futebol de um clube…Sentimentos a todos familiares e amigos do ‘’Maior Dirigente do Futebol Goiano de Todos Tempos!! SAUDADES ETERNAS!!!”, publicou Hélio dos Anjos.

Hélio dos Anjos é um dos treinadores que mais comandou o Goiás na história, com 363 partidas. O treinador soma seis passagens pelo clube esmeraldino.

A primeira foi em 1995, a segunda em 1999, a terceira em 2001, a quarta em 2008, a quinta em 2015 e a última na temporada de 2017.

Pelo Goiás, o treinador conquistou três campeonatos goianos (2009, 2015 e 2018), além de acessos à Série A e o título da Série B de 1999.