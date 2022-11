Um dos principais destaques do futebol mundial atualmente, Erling Haaland não vai à Copa do Mundo do Catar, mas deixou seus palpites para as seleções favoritas a conquistar o objeto de maior desejo do esporte e reafirmou seu sonho de disputar uma Copa com a sua seleção, a Noruega.

Em entrevista à BBC, o camisa 9 do Manchester City citou quatro seleções com chances de levantar a taça no Catar, com o Brasil entre elas. "Acho que os favoritos podem ser Brasil, Argentina, França e provavelmente Inglaterra. Eu não poderia dizer apenas um, porque haverá times muito bons, mas posso dizer que esses quatro são os favoritos para mim", afirmou o atacante.

Haaland tem como companheiros no City alguns jogadores que vão representar as seleções citadas como favoritas: o brasileiro Ederson, o atacante argentino Julián Álvarez e naturalmente, muitos ingleses: John Stones, Kyle Walker, Kalvin Phillips, Jack Grealish e Phil Foden são os representantes do atual bicampeão inglês na seleção.

O 'Cometa' ainda lamentou que a Noruega não tenha conquistado a vaga para esta Copa, mas garantiu batalhar para levar a seleção nórdica para 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. "Antes de mais nada, eu gostaria de jogar essa Copa do Mundo, mas a realidade é outra e é o que é, não vou. Quero relaxar mental e fisicamente e depois voltar a treinar. Mas obviamente meu objetivo é chegar a uma Copa do Mundo com minha seleção, sei que é difícil, mas vou lutar um dia para conseguir", disse. "A melhor coisa que podemos fazer é chegar a uma Copa do Mundo ou a uma Eurocopa. Esse, claro, é o meu objetivo com a seleção. Sabemos que é difícil, mas espero que no futuro um dia eu possa jogar lá", completou.

Sobre o período de 'férias forçadas', o camisa 9 planeja apenas descansar e manter o excelente ritmo da primeira metade da temporada. "O que vou treinar? Não acho nada de especial, tenho me saído muito bem nos primeiros meses no City, então não preciso fazer tantas mudanças para ser honesto. Trata-se de se preparar para a próxima metade da temporada e estar pronto quando o próximo jogo começar após o intervalo", disse.

Terceira colocada no grupo G das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, a Noruega ficou atrás da Holanda, que está na Copa, e da Turquia, que caiu na repescagem para Portugal. Curiosamente, três noruegueses dominam a disputa pela Chuteira de Ouro da temporada: o líder é Amahl Pellegrino, do FK Bodø/Glimt, com 25 gols. Haaland segue na cola, com 18 gols.

Artilheiro do Campeonato Inglês, Haaland divide o protagonismo da Noruega com outra promessa: o meia Odegaard, de 23 anos, camisa 10 da seleção e titular do Arsenal, atual líder, com 37 pontos. O City de Haaland persegue os Gunners de perto, com 32 pontos somados até a pausa para Copa. O Campeonato Inglês retorna só em 26 de dezembro. A Noruega disputou apenas três Copas do Mundo e conseguiu avanças às oitavas de final em 1998.