O Ministério Público de Nanterre, na França, indiciou Achraf Hakimi, lateral do PSG e da seleção de Marrocos, por estupro. O jogador foi ouvido nesta quinta (2) por investigadores da Segurança Territorial de Hauts-de-Seine, indiciado por um juiz de instrução e colocado sob supervisão judicial.

Promotores franceses abriram uma investigação durante esta semana para apurar a acusação contra o defensor de 24 anos.

O PSG treinou nesta sexta (3) e o jogador participou da atividade normalmente após desfalcar a equipe nos últimos dois jogos por lesão.

A advogada de Hakimi, Fanny Colin, disse em entrevista ao Le Parisien nesta semana que as acusações de estupro feitas ao jogador do PSG são falsas. "As acusações são falsas. Ele está tranquilo e à disposição da justiça. O clube apoia o jogador que negou veementemente as acusações e confia na justiça", afirmou.

O QUE ACONTECEU?

Hakimi e a mulher teriam começado a conversar pelo Instagram, ainda em janeiro. Na noite de um sábado, o jogador pagou um uber para que a mulher fosse até a sua casa.

Ela alega que, contra a sua vontade, Hakimi forçou diversos contatos sexuais, tentando colocar as mãos em sua vagina.

Hakimi ainda teria lhe dado um beijo na boca, levantado a sua roupa e beijado os seus seios, apesar dos protestos.

Segundo a vítima, ela conseguiu se livrar de Hakimi com um pontapé e pediu ajuda para uma amiga, que foi lhe buscar na casa do jogador.