Esporte Hamilton bate Verstappen e é pole no GP do Qatar Sem grandes incidentes e confusões, a surpresa ficou com a má atuação de Sergio Pérez (Red Bull), companheiro de Verstappen. Ele foi eliminado no Q2 e vai largar na 11ª posição amanhã

O treino classificatório do GP do Qatar, antepenúltima etapa da temporada da Fórmula 1, teve Lewis Hamilton (Mercedes) fazendo a pole position, neste sábado (20), à frente do rival pelo título Max Verstappen (Red Bull). O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) ficou em terceiro. Sem grandes incidentes e confusões, a surpresa ficou com a má atuação de Sergio Pérez ...