Esporte Hamilton disse em rádio que decisão da F1 em Abu Dhabi 'foi manipulada' A Mercedes chegou a apresentar duas reclamações formais, alegando duas possíveis quebras de regulamento, mas teve seus apelos rejeitados pela FIA

No calor do GP de Abu Dhabi, neste domingo (12), ainda durante a volta que decidiu o título mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton resumiu seu descontentamento com a FIA em poucas palavras. "Isso foi manipulado, cara", disse o heptacampeão no rádio, quando Max Verstappen já estava longe demais para ser alcançado. O holandês foi campeão mundial pela primeira vez ul...