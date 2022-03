Esporte Hamilton diz que Mercedes não irá brigar por vitória no início da temporada Testes da Fórmula 1 vêm ocorrendo no Bahrein, local da primeira prova da temporada, no dia 20

Os testes da pré-temporada da Fórmula 1 não parecem bons para a Mercedes. Com problemas no acerto e configuração do W13, carro desta temporada, Lewis Hamilton acredita que não deve começar o ano brigando por vitórias. "Neste momento, não acho que vamos brigar por vitórias. Há potencial em nosso carro para chegar lá, mas temos que aprender a extrair esse potencial. Neste ...