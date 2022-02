Esporte Hamilton promete voltar mais forte após 'perder a confiança’ na F1 Heptacampeão quer transformar a frustração da perda do título da temporada de 2021 em motivação para 2022

A perda do título em 2021 e o sumiço da vida pública desde a última temporada mudaram Lewis Hamilton. No dia do lançamento do novo carro da Mercedes, o heptacampeão de Fórmula 1 admitiu ter perdido um pouco da fé na categoria, mas quer transformar a frustração em motivação. "Claro que, no final de cada temporada, você pensa se está disposto a continuar investindo o temp...