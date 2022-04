Esporte Hamilton rebate crítica de consultor da Red Bull Consultor disse que o heptacampeão da Fórmula "deveria ter parado no ano passado" ao ser questionado o que achou do inglês ter levado uma volta de Max Verstappen no GP da Emilia-Romagna

Lewis Hamilton rebateu a declaração do consultor da Red Bull, Helmut Marko, que sugeriu que o piloto da Mercedes deveria ter se aposentado no ano passado. O britânico disse que apenas ele decidirá quando será hora de deixar a Fórmula 1. O heptacampeão postou uma foto no Instagram com a legenda: "Trabalhando na minha obra-prima. Serei eu quem decide quando acaba"...