Esporte Hamilton recebe o título de Cavaleiro das mãos do príncipe Charles e vira Sir Piloto é o maior vencedor do Mundial de Pilotos, ao lado do alemão Michael Schumacher

Sete vezes campeão de Fórmula 1, o piloto inglês Lewis Hamilton, 36, recebeu o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico, nesta quarta-feira (15). A cerimônia foi realizada no Castelo de Windsor e o título foi entregue pelo príncipe Charles, de Gales. Com a comenda, o piloto passa a ter o título de Sir. O ex-jogador brasileiro Pelé recebeu uma condecoração equiva...