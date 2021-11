Esporte Hamilton vence GP do Qatar e esquenta briga com Verstappen pelo título da F1 A duas corridas do fim da temporada, inglês reduz diferença para oito pontos

Uma semana após a histórica vitória em Interlagos, Lewis Hamilton emendou outro triunfo, agora no GP do Qatar, e se aproximou ainda mais de Max Verstappen na disputa pelo título do Mundial de Pilotos. A duas corridas do fim da temporada, o inglês da Mercedes está a oito pontos do holandês da Red Bull (351,5 a 343,5). O líder chegou em segundo e levou um ponto extra ...