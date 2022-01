Esporte Hamilton vive tensão com a FIA e não confirma participação na F-1 em 2022 Postura reclusa adotada pelo britânico e falta de resposta assertiva da Mercedes sobre o futuro dele passaram a alimentar especulações em torno de uma possível aposentadoria do piloto

Perder o título do último campeonato de F-1 na polêmica volta final do GP de Abu Dhabi foi um duro golpe para Lewis Hamilton. Ele julga ter sido injustiçado por decisões tomadas pelo diretor de provas da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), Michael Masi. A poucos segundos do encerramento da etapa, o inglês chegou a afirmar pelo rádio do carro que a corr...