Esporte Harlei Menezes assume presidência do Goiás de forma provisória Vice-presidente de futebol do Goiás, ex-goleiro ocupa por 15 dias vaga deixada por Sérgio Cecílio, que estava na presidência no lugar de Paulo Rogério Pinheiro

Vice-presidente de futebol do Goiás, Harlei Menezes ocupará a cadeira de presidente executivo do clube entre os dias 24 de dezembro e 10 de janeiro, em virtude de uma viagem de Sérgio Cecílio, atual presidente em exercício do clube esmeraldino. Sérgio Cecílio assumiu a presidência do Goiás após Paulo Rogério Pinheiro pedir licença do cargo por até 90 dias. No ent...