Esporte Harlei Menezes diz que Goiás não vai fazer 'péssimo negócio' no mercado da bola Vice-presidente de futebol do Goiás comenta sobre postura do clube esmeraldino na busca por reforços

O Goiás apresentou apenas três reforços, até agora, para a disputa da temporada de 2022. O vice-presidente de futebol do clube, Harlei Menezes, disse que a diretoria trabalha para repor perdas e para formar um elenco capaz de ser competitivo na Série A do Campeonato Brasileiro, mas sem prejudicar a saúde financeira do clube. O clube esmeraldino já tem como reforç...