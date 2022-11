Herói da vitória do Brasil por 1 a 0 contra a Suíça nesta segunda-feira (28), no Estádio 974, Casemiro valorizou a classificação antecipada no Grupo G, considerado "muito difícil" pelo meio-campista do Manchester United. O "Casão", como é conhecido pelos seus companheiros, fez um golaço.

O Brasil venceu Sérvia e Suíça e precisa empatar diante de Camarões, na última rodada, para garantir o primeiro lugar do grupo. O adversário virá do Grupo H, de Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul.

"Antes de começar a competição, sabíamos que o grupo era difícil. O grupo é muito difícil, Sérvia é chata e sabe propor. Hoje também, sabíamos que seria difícil. O primeiro objetivo era classificar e isso é importantíssimo. Suportamos bem, tivemos paciência e num jogo chato, são experientes e sabem jogar o jogo, é de detalhe. Sabíamos que teria a bola do gol e graças a Deus conseguimos", disse Casemiro, à TV Globo, antes de destacar o seu golaço.

"A primeira foi no travessão, hoje tive a felicidade de fazer um grande gol para ajudar a equipe. O mais importante era ajudar a equipe".

O Brasil enfrentará Camarões na sexta-feira (2), às 16h, no Estádio Lusail.

