Dos cinco atletas que estavam emprestados pelo Goiás em 2022, apenas um deve seguir no clube para a temporada de 2023. O zagueiro e lateral esquerdo Heron, de 22 anos, volta do futebol europeu e será integrado ao elenco esmeraldino.

Revelado nas categorias de base do Goiás, Heron fez sua última partida pelo clube esmeraldino em julho de 2021, antes de ser emprestado ao Vejle BK, da Dinamarca. Após uma temporada pelo clube escandinavo, Heron voltou a ser emprestado pelo Goiás, mas desta vez para o Sheriff Tiraspol, da Moldávia.

No clube do leste europeu, Heron teve a experiência de jogar campeonatos nacionais e também algumas partidas da Liga Europa. Agora, deve ter oportunidades novamente no Goiás, pelo qual fez 48 partidas no time profissional.

Além de Heron, os meias Daniel de Pauli e Albano voltam de empréstimo para Aparecidense e Paraná, respectivamente. No entanto, esses dois jogadores deverão ser emprestados novamente pela diretoria esmeraldina.

O meia Thalles, prata da casa, também teve o empréstimo encerrado com a Ponte Preta. No entanto, o vínculo entre o jogador e o clube esmeraldino se encerrou e não foi renovado.

A situação é idêntica à do atacante Bruno Mezenga, de 34 anos. O centroavante estava emprestado ao CSA-AL em 2022 e não vai ter seu vínculo renovado com o Goiás. O destino do jogador deverá ser o Água Santa-SP.

