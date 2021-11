Esporte Higo Magalhães destaca condição física do Vila Nova: 'estamos preparados' O treinador colorado valorizou a resistência dos jogadores durante maratona de jogos e viagens

O Vila Nova está próximo de igualar e até superar as maiores sequências invictas do clube na Série B: dez jogos (2010) e a de onze partidas (1999). O empate de 1 a 1 com o Cruzeiro, na noite desta segunda-feira (1º), ampliou para nove partidas sem derrotas na competição nacional. Domingo (7), se não perder para o Guarani, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), o...