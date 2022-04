Esporte Homem é flagrado com tatuagem nazista em jogo da Série D Episódio ocorreu no encontro entre o São Raimundo-AM e o São Raimundo-RR, em Manaus

Um duelo válido pela primeira rodada da Série D ficou marcado por um episódio que extrapola a esfera do futebol. Durante a partida deste domingo (17) entre o São Raimundo-AM e o São Raimundo-RR, em Manaus, um homem foi flagrado com o símbolo de uma águia nazista tatuado em suas costas. O fato gerou revolta nas redes sociais e também uma nota de repúdio do time da casa. Após ter co...