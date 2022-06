Esporte Homem é indiciado por injúria racial contra jogador do Atlético-GO durante jogo em Trindade Caso agora será analisado pelo Ministério Público, titular da ação, que irá decidir se seguirá com denúncia

Um homem foi indiciado pela Polícia Civil, por meio do Grupo Especializado no Atendimento à Vítimas de Crimes Raciais e Intolerância (Geacri), por injúria racial contra o jogador do sub-20 do Atlético-GO, Gustavo Assunção. O caso ocorreu durante uma partida contra o Trindade, no último dia 8 de junho, por volta das 16h. Após uma discussão entre a vítima e do ...