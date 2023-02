Algumas horas após ser demitido do Goiânia, o técnico Lucas Oliveira acertou o retorno para o Morrinhos e comandará o time tricolor na sequência do Campeonato Goiano. Essa será a segunda passagem do treinador de 42 anos à frente da equipe.

Lucas Oliveira foi demitido do Goiânia nesta quinta-feira (2), um dia após a goleada de 4 a 0 sofrida para o Anápolis. Algumas horas depois ele acertou retorno para o Morrinhos, que demitiu Augusto César na noite de quarta-feira (1º) após o revés do time tricolor para a Aparecidense. Ambos os jogos foram válidos pela 7ª rodada do Goianão 2023.

A primeira passagem de Lucas Oliveira pelo Morrinhos ocorreu no ano passado. Pelo Goianão 2022, o treinador salvou o time do rebaixamento e levou a equipe às quartas de final. No mata-mata, o clube do interior foi eliminado pelo Atlético-GO, que conquistou o título da competição na temporada passada.

O objetivo neste ano será o mesmo. A estreia de Lucas Oliveira pelo Morrinhos será no domingo (5) diante do Anápolis. O duelo será disputado no João Vilela, a partir das 16 horas, pela 8ª rodada do Goianão.

Após sete rodadas, cinco clubes já trocaram de treinadores neste Goianão. Confira a lista abaixo:

2ª rodada

Grêmio Anápolis: demitiu Edson Silva e acertou com Glauber Ramos



4ª rodada

Iporá: demitiu Omar Feitosa e acertou com Edson Silva

6ª rodada

Inhumas: demitiu Gilberto Pereira e acertou com Augusto Fassina

7ª rodada

Morrinhos: demitiu Augusto César e acertou com Lucas Oliveira

Goiânia: demitiu Lucas Oliveira e busca um treinador