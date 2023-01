No clássico que antecede outro, no próximo domingo (29), entre Goiás e Vila Nova, o assunto arbitragem serviu para apimentar o jogo do próximo fim de semana. O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, refutou as reclamações do Goiás, que venceu o Iporá na manhã deste domingo (22) por 2 a 1, mas sob protestos de um pênalti marcado pelo árbitro Elmo Resende favorável à equipe iporaense.

“Se a arbitragem (goiana) prejudicar o Goiás dentro dos próximos 20 anos, ainda vai estar na cota e eles (Goiás) vão continuar com crédito”, falou o dirigente vilanovense. Ele disse que espera arbitragem à altura do próximo clássico e dos outros jogos. Em relação ao empate com o Atlético-GO, Hugo Jorge disse “que foi um bom jogo” e que não jogará o resultado nas costas da arbitragem.

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista. voltou a enxergar defeitos na equipe atleticana, em formação e a partir de agora sem o volante Gabriel Baralhas, negociado neste sábado (21) com o Inter – o clube gaúcho adquiriu 60% sobre os direitos econômicos do jogador, que fez falta pela força na marcação e na saída de bola.

“Não gostei do nosso time defensivamente”, resumiu Adson Batista, que viu méritos na atuação do Vila Nova, empurrado pela torcida única no OBA. Segundo ele, o time não pode ficar apenas na defensiva. “Achei o nosso time um pouco indolente“ e sem poder de marcação no segundo tempo. “Baixamos as linhas”, avaliou o dirigente, que valorizou o esforço do time atleticano. Ele acredita que o Dragão precisa ser ousado nos jogos dos Goianão.