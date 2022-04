O atual campeão estreou neste domingo (10) com vitória na abertura do Campeonato Brasileiro. Com gol de Hulk, sempre ele, o Galo bateu o Internacional por 2 a 0, no Mineirão. Resultado importante, ainda mais numa rodada em que os outros principais concorrentes ao título não conseguiram vencer. O Flamengo empatou com o Atlético-GO e o Ceará venceu o Palmeiras.

Com o triunfo sobre o Inter, o Atlético segue muito bem em 2022 e soma 14 vitórias em 17 partidas nesta temporada. Na quarta-feira tem o clássico com o América-MG, pela Copa Libertadores. Já o Inter continua sem convencer e vê Alexander Medina cada vez mais pressionado. O Colorado recebe o Guaireña, do Paraguai, na quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, para tentar afastar a má fase.

Artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2021, Hulk abriu a edição 2022 com gol. O repertório e vasto de mais, seja para dominar a bola e tirar o goleiro ou a tranquilidade para passar pela zagueiro e cavar a bola. Agora, Hulk tem 13 gols na temporada, em 11 partidas disputadas.

O Inter não começou bem o jogo. Sem conseguir controlar o Atlético-MG, o time gaúcho sofreu. Foram duas chances do rival até o gol de Hulk, que contou com falha de De Pena ao demorar para sair junto da defesa e deixar o oponente impedido. No primeiro tempo, sobraram erros de passe e movimentos equivocados. Mas na etapa final, Medina tirou Wesley Moraes e colocou Gabriel Mercado, montando uma formação com três zagueiros. Assim, liberou De Pena e Bustos pelos lados e adiantou Taison e Mauricio. O Colorado melhorou e passou a frequentar mais o campo ofensivo.

O Atlético teve a defesa menos vazada do último Campeonato Brasileiro, muito em função do bom entrosamento da dupla Junior Alonso e Nathan Silva. Os dois voltaram a formar a zaga central do Galo diante do Inter, o que não acontecia desde a vitória sobre o Bragantino, por 4 a 3, pela 37ª rodada do Brasileirão do ano passado.

O Atlético teve praticamente todo sob controle, sem ser ameaçado. Mas os minutos finais foram de sustos para os atleticanos. Primeiro com Edenilson, que acertou um chute na trave e depois numa falha de Everson.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 0 INTERNACIONAL

Motivo: 1ª rodada da Série A do Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 10 de abril de 2022, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Nathan Silva e Arana (CAM); Keiller, Gabriel, De Pena e Mercado (INT)

Gols: Hul, do Atlético-MG, aos 9 minutos do primeiro tempo e aos 47 minutos do segundo tempo.

ATLÉTICO-MG

Everson, Guga, Alonso, Nathan Silva e Arana; Allan e Otávio (Jair, aos 19' do 2º); Ademir (Savarino, aos 19' do 2º), Keno (Vargas, aos 33' do 2º), Sasha e Hulk. Técnico: Tony Mohamed.

INTERNACIONAL

Daniel; Bustos, ,Kaíque Rocha, Bruno Méndez (Caio Vidal, aos 43' do 2º) e Liziero (Boschilia, aos 34' do 2º); Gabriel, Edenilson, Mauricio (Alemão, aos 21' do 2º), Taison e De Pena; Wesley Moraes (Mercado, no intervalo). Técnico: Alexander Medina.