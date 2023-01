A temporada atual é a terceira de Hulk pelo Atlético-MG, Principal goleador do clube alvinegro nos anos anteriores, o atacante de 36 anos faz em 2023 seu melhor início de ano pelo clube alvinegro. Com três gols e uma assistências, o camisa 7 participou de todos os gols do Atlético nas duas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro.

Hulk já marcou três gols em 2023. Foram dois diante da Caldense, ambos de pênalti, e o segundo no triunfo sobre o Tombense.

Foi de Hulk o cruzamento para o primeiro gol de Paulinho com a camisa atleticana. A assistência diante do Tombense é o diferencial em relação a 2022.

Hulk também marcou três vezes nos dois primeiros jogos que disputou em 2022, mas não deu nenhuma assistência. Ele terminou o ano com 29 gols.

Em 2021 foram 36 gols marcados, mas o atacante passou em branco nas duas primeiras vezes que atuou pelo time mineiro.

Hulk tem 68 gols em 116 partidas disputadas pelo Atlético. Além disso são 17 assistências desde que chegou à Cidade do Galo.

