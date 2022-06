Ficou para o Mineirão a definição da vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, mas o Atlético-MG pode lamentar bastante o empate em 1 a 1 com o Emelec, na noite desta terça (28), no estádio George Capwell, em Guayaquil (EQU). O time mineiro teve a chance da vitória aos 42 minutos do segundo tempo, mas Hulk parou no goleiro Ortiz ao desperdiçar o pênalti que poderia dar a vitória ao time alvinegro.

Além do pênalti perdido, o Atlético foi superior ao Emelec. Apesar da expulsão do volante Allan, aos 21 minutos da etapa final, as melhores chances criadas foram da equipe brasileira, o que reforça a sensação de que o placar final poderia ter sido positivo ao clube brasileiro.

Com o resultado, o Atlético precisa vencer o Emelec na próxima terça-feira (5), para avançar às quartas de final da Libertadores. Novo empate leva a decisão para a disputa de pênaltis, enquanto o Emelec joga por vitória simples.

O Atlético abriu o placar logo aos 15 minutos do primeiro tempo, com o atacante Ademir. Méritos também para Hulk, que dominou com muita qualidade uma bola lançada pelo goleiro Everson. O camisa 7 fez o pivô e passou para Nacho, que encontrou Ademir sozinho, dentro da área, para finalizar no canto direito do goleiro Ortiz. O empate do Emelec foi de pênalti, cobrado pelo capitão Sebastián Rodríguez, aos 13 minutos do segundo tempo. A penalidade foi marcada após análise do VAR, que viu uma cotovelada do zagueiro no rosto do atacante do time equatoriano.

Com uma postura mais defensiva, o Atlético fazia um jogo sem sustos. Até o minuto 41 da etapa inicial, quando a defesa deu bobeira e Jackson Rodríguez ficou sozinho com Everson, mas para sorte do time alvinegro a finalização foi na trave.

O Atlético conseguiu contra-atacar no começo do segundo tempo e Hulk deixou Ademir sozinho, mas o camisa 19 chutou em cima do goleiro Pedro Ortiz. Mas se a bola entra, nada ia valer. A origem da jogada foi o pênalti para o Emelec, marcado após análise do VAR. Nathan Silva acertou o braço no rosto do atacante adversário e a penalidade foi bem marcada.

Quando tudo caminhava para o empate, o Atlético teve ótima chance com Hulk, que foi derrubado dentro da área. Mas o camisa 7 do clube de Minas perdeu o pênalti, que foi bem defendido pelo goleiro Ortiz.

FICHA TÉCNICA

EMELEC: Pedro Ortiz, Bryan Carabalí, Marlon Mejía (Garcés), Eddie Guevara e Jackson Rodríguez (Vera); Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez, José Cevallos (Romario Caicedo) e Alexis Zapata; Bruno Pittón e Alejandro Cabeza (Quiroga). T.: Ismael Rescalvo

ATLÉTICO-MG: Everson, Guga, Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Otávio, Rubens (Réver) e Nacho Fernández (Calebe); Ademir (Vargas) e Hulk. T.: Turco Mohamed

Estádio: George Capwell, em Guayaquil (EQU)

Horário: 19h15 (de Brasília) desta terça (28)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

VAR: Johny Bossio (ARG)

Cartões amarelos: Bruno Pittón, Eddie Guevara, Jackson Rodríguez, Arroyo e Marlon Mejía (EME); Nathan Silva (CAM)

Cartão vermelho: Allan (CAM)

Gols: Ademir, aos 15' minutos do primeiro tempo; Sebastián Rodríguez, aos 13 minutos do segundo tempo