Esporte Ibrahimović é do Vila Nova Garoto de Anápolis tem o nome do jogador sueco, sonha com carreira no futebol e é fã de Cristiano Ronaldo

Ibrahimović é jogador do Vila Nova. Calma, torcedor, não é o atacante sueco. O Ibra do Tigre é zagueiro, tem 13 anos, mas carrega o nome do astro europeu. Fã mesmo ele é de Cristiano Ronaldo, até em algumas batidas de faltas tenta ser parecido com o ídolo. Inspirado em estrelas, o garoto de Anápolis começa, no time colorado, a escrever sua história nas categorias de b...