Esporte Incentivado por ouro olímpico, levantador é referência no Goiás Vôlei Evandro, de 40 anos, se inspirou na geração de 1992 para apostar no esporte e batalhar no vôlei

A conquista do primeiro ouro olímpico do Brasil no vôlei masculino, em 1992, entrou para a história e mudou a vida de um jovem catarinense, que tinha 10 anos quando a seleção brasileira derrotou a Holanda por 3 sets a 0, em Barcelona, na Espanha. O sonho de Evandro Batista, até aquele momento, era se tornar piloto da aeronáutica. Ver Tande, Marcelo Negrão, Giovane e outro...