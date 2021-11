Esporte Incomodado com seca de gols, técnico do Atlético-GO diz que vai trabalhar posicionamento Para Marcelo Cabo, é preciso "quebrar retrovisores" para que o Dragão se preocupe com o que precisa fazer e não com adversários

O empate de 0 a 0 diante do América-MG, nesta quarta-feira (17), gerou uma marca negativa para o Atlético-GO nas seis participações do clube na Série A do Brasileiro. O Dragão chegou a cinco jogos seguidos sem marcar gol e, com isso, supera a pior sequência na elite, nas 31ª a 34ª rodadas na Série A 2012. Naquele ano, que resultou no rebaixamento à Série B 2013, ...