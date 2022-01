Esporte Infantino diz que mais Copas ajudam 'imigrantes que cruzam o Mediterrâneo' Fala foi dita durante Conselho Europeu, que debate práticas que visam a proteger os direitos humanos. No púlpito, o mandatário aproveitou para vender sua ideia de dobrar a frequência da competição

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, relacionou a Copa do Mundo a imigrantes africanos que chegam na Europa pelo Mar Mediterrâneo. Em discurso no Conselho Europeu, o mandatário afirmou que estas pessoas podem ser incluídas por um futebol mais amplo, que envolve mais países. "Esta discussão não é apenas sobre ter uma Copa do Mundo a cada dois anos, mas sobre o que ...