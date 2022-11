A Inglaterra carimbou a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo nesta terça-feira (29), ao vencer o País de Gales por 3 a 0, no estádio Ahmad bin Ali, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.

Depois de um primeiro tempo arrastado, a Inglaterra acordou na etapa final e não teve dificuldade para construir o placar. Rashford (duas vezes, sendo o primeiro deles de falta) e Foden foram os autores dos gols.

Com o resultado, os ingleses chegaram aos sete pontos, garantiram a primeira colocação do Grupo B e já sabem o adversário no mata-mata: Senegal, que mais cedo bateu o Equador e ficou em segundo do Grupo A. Gales, por sua vez, teve a eliminação confirmada e amargou a lanterna da chave, com um ponto.

O duelo entre Inglaterra e Senegal, pelas oitavas de final da Copa, será no domingo (4), às 16h (de Brasília).

FICHA TÉCNICA

PAÍS DE GALES: Ward; Williams, Mepham, Rodon e Davies (Joe Morrell); Ampadu, Ramsey e Allen (Rubin Cowill); Bale, James (Harry Wilson) e Moore.

INGLATERRA: Pickford; Walker (Trent Alexander-Arnold), Stones, Maguire e Shaw (Kieran Trippier); Rice (Kalvin Phillips), Henderson e Bellingham; Foden, Rashford (Jack Grealish) e Kane (Kallum Wilson).

Estádio: Al Thumama, em Doha (Catar)

Quando: Às 16h (de Brasília) desta terça-feira (29)

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia)

VAR: Marco Friz (Alemanha)

Gols: Marcus Rashford, aos 4' e aos 22' do 2° T, e Phil Foden, aos 6' do 2ºT (Inglaterra).

Cartões amarelos: Aaron Ramsey (Gales)