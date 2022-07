O Atlético-GO colocou, neste domingo (24), os ingressos para a partida contra o Corinthians, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os bilhetes vão de R$ 50 a R$ 160 e começaram a ser comercializados em guichês abertos para a torcida na partida contra o América-MG.

A diretoria atleticana chamou de "iniciativa inédita" a venda de ingressos para uma próxima partida durante um outro jogo. O torcedor que foi ao Estádio Antônio Accioly para assistir ao jogo contra o América-MG foi "premiado" com a possibilidade de adquirir os bilhetes de forma antecipada.

O Estádio Antônio Accioly será dividido em três setores, sendo um destinado aos visitantes com cerca de três mil lugares. A venda para a torcida do Corinthians será feita exclusivamente de forma online pelo site meubilhete.com.

Antes e durante o início do jogo contra o América-MG, torcedores fizeram filas longas no estande montado no Accioly para comprar ingressos.

Confira os valores dos ingressos para o jogo de quarta-feira (27), às 21h30:

Setor A: R$ 160

Setor B: R$ 100

Visitantes: R$ 160

Promoção: torcedor com a camisa do Atlético-GO tem direito a meia-entrada