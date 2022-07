Os valores dos ingressos para o jogo entre Atlético-GO e Olimpia, na volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, vão de 10 a 40 reais. O Dragão, que confirmou os preços neste domingo (3), precisa de uma vitória expressiva na próxima quinta-feira (7), no Estádio Serra Dourada, para avançar à próxima fase, já que perdeu por 2 a 0 a partida de ida, no Paraguai.

Os valores são:

Cadeiras - R$ 40,00 (inteira) / R$ 20,00 (meia)

Arquibancada - R$ 20,00 / R$ 10,00 (meia)

O torcedor com camisa do Atlético-GO paga meia nos dois setores.

A partida marca o retorno do Atlético-GO ao Serra Dourada após quase três anos. A última partida do Dragão no estádio foi em 11 de outubro de 2019, no empate por 1 a 1 com o Vila Nova, pela Série B, mas a partida teve mando do rival.

Como mandante, a última vez do Atlético-GO no Serra Dourada foi em 11 de março de 2018, na vitória sobre o Goiás por 1 a 0.