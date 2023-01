No reencontro das equipes que subiram à elite do Goianão, Inhumas e Goiânia empataram em jogo eletrizante no estádio Zico Brandão. Em casa, a Pantera Avinhada abriu 2 a 0 com gols de Weverton e Felipe Jesus no primeiro tempo. Na etapa final, Jean Kennedy e Iago saíram do banco de reservas para deixar tudo igual: 2 a 2.

Com o resultado, o Inhumas segue invicto após três jogos, mas perde a chance de assumir a 2ª colocação. A Pantera é a 3ª colocada com 5 pontos. O Goiânia chega aos 4 pontos em 5º. As posições podem ser alteradas no complemento da rodada.

As equipes voltam a campo na rodada do final de semana. No sábado (21), o Goiânia encara a Aparecidense no estádio Olímpico, a partir das 16 horas, na abertura da 4ª rodada. No domingo (22), o Inhumas volta a jogar como mandante e desafia o Goianésia no estádio Zico Brandão, a partir das 15h30.

CONTRA-ATAQUE E GOL

O primeiro grande lance de perigo da partida se transformou em gol aos 6 minutos. Em jogada de velocidade pelo lado direito que pegou a defesa do Goiânia desarrumada, Vinicius avançou para o campo de ataque e cruzou na medida para o atacante Felipe Jesus só escorar, dentro da pequena área, para colocar o Inhumas em vantagem na partida.

SUBSTITUIÇÕES

Não é algo normal, mas antes dos 30 minutos os dois técnicos mexeram nas equipes, mas por motivos diferentes. Primeiro, o Inhumas. Autor da assistência do gol da Pantera, Vinícius sentiu dores no adutor e precisou ser substituído. Thiago, artilheiro da equipe com dois gols, entrou no seu lugar.

Lucas Oliveira, por outro lado, mexeu com o objetivo de tentar algo novo no Goiânia. Por isso, tirou Júnior Ramos e colocou Nilson Junior em campo - no primeiro ataque, o meia-atacante quase empatou o duelo, mas teve arremate defendido pelo goleiro Matheus Cabral.

GALO MELHOR

O Goiânia melhorou depois do rápido gol que sofreu no começo da partida, mas apesar do controle do jogo, mostrou dificuldades para criar chances claras para marcar. O Galo teve mais posse de bola, jogou no campo de ataque, mas esbarrou na marcação do Inhumas e pouco trabalho deu para o goleiro Matheus Cabral no primeiro tempo.

AMPLIOU COM BELO GOL

A estratégia do Inhumas era de sair em contra-ataques e usar a bola parada a seu favor. Deu certo para ampliar a vantagem no final do primeiro tempo. Aos 47 minutos, o capitão Weverton arriscou cobrança de falta, de muito longe, e acertou o canto direito do goleiro Lucio, indefensável: 2 a 0, Pantera.

FEZ, MAS NÃO VALEU

Aos 6 minutos da etapa final, o Inhumas marcou mais uma vez, mas desta vez o tento não foi validado. Marcos Vinicius recebeu livre dentro da área e bateu na saída do goleiro Lucio. O lance foi paralisado por impedimento do camisa 11 na jogada.

EMPATE NO FIM

No final da partida, o Goiânia partiu para o atacante e buscou o empate no Zico Brandão, com a estrela do técnico Lucas Oliveira que promoveu entradas de jogadores que marcaram os gols do empate do Galo.

O primeiro gol surgiu após cruzamento de Jean Kennedy, o atacante Iago chutou com a perna esquerda dentro da área e marcou o gol do Galo da partida, aos 38 minutos. A equipe alvinegra chegou ao empate nos acréscimos, com gol de Jean Kennedy, aos 46 minutos. Ambos saíram do banco de reservas e mudaram o jogo para o time da capital.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 3ª rodada

Jogo: Inhumas 2x2 Goiânia

Local: estádio Zico Brandão (Inhumas)

Data: 18/1/2023

Horário: 15h30

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: Hugo Correa e Matheus Galvão

INHUMAS: Matheus Cabral; Jair, Cris, Gabriel Macedo e Gleydson; Jhonatan, Vinicius (Thiaguinho), Weverton (Elton) e Kiko Alagoano (Dudu); Marcos Vinícius (Alan Paulista) e Felipe Jesus (Lucas Gabriel). Técnico: Gilberto Pereira.

GOIÂNIA: Lucio; Gabriel (Jean Kennedy), Eduardo e Marcelo Xavier; Olívio, Isaac (Nivaldo), Souza (Marcus Vinicius), Romário (Iago) e Assuério; Junior Ramos (Nilson Junior) e Wallace. Técnico: Lucas Oliveira.

Gols: Felipe Jesus, aos 6 minutos (Inhumas), Weverton, aos 47 do 1º tempo (Inhumas), Iago, aos 38 minutos do 2º tempo (Goiânia) e Jean Kennedy, aos 46 minutos do 2º tempo (Goiânia)

Cartões amarelos: Jhonatan, Gabriel (Inhumas), Iago e Isaac (Goiânia)