Em duelo direto pela liderança da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, o Inhumas levou a melhor sobre a Aseev e venceu, por 1 a 0, no Estádio Valdir Cândido de Queiroz, em Guapó.

Com o resultado, o Inhumas chegou aos nove pontos e ultrapassou o adversário, que liderava a competição com sete pontos. A Aseev segue na vice-liderança por ter saldo de gols melhor que o do Goiânia (três contra dois).

A vitória do Inhumas saiu dos pés de Yan Lincon, que marcou o único gol da partida aos 45 minutos do 1º tempo, e das mãos do goleiro Pereira, que pegou cobrança de pênalti de Rafael Sayão nos acréscimos da primeira etapa.

Na próxima rodada, o Inhumas recebe o lanterna, Aparecida, no Estádio Zico Brandão, em Inhumas, no próximo domingo (4), às 15h30. A Aseev visita o Jaraguá, no sábado (3), às 15h30.