O Inhumas derrotou o Goiânia, por 1 a 0, na tarde deste sábado (24), no Estádio Olímpico e se isolou na liderança da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano.

As duas equipes entraram em campo empatadas com 16 pontos nas duas primeiras colocações da tabela de classificação e, portanto, dentro da faixa de acesso à elite goiana.

O jogo seguia bem equilibrado até os 26 minutos do 2º tempo, quando Kiko Alagoano acertou bom cruzamento para o atacante João Celeri finalizar de forma certeira e abrir o placar.

O Galo ainda tentou reagir dentro da partida, mas mesmo com a presença de Walter em campo nos minutos finais não conseguiu chegar ao gol de empate.

Com isso, o Inhumas se isola na liderança com 19 pontos, enquanto o Galo fica na 2ª colocação, com 16 pontos.

OUTROS JOGOS

Em Aparecida de Goiânia, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, Cerrado e Anapolina não saíram de um empate sem gols. O resultado foi pior para a Anapolina, que não perdeu a 3ª colocação ao chegar aos 14 pontos, mas deixou escapar a chance de se aproximar da faixa de acesso à 1ª Divisão.

No Estádio Amintas Freitas, o Jaraguá fez o dever de casa e derrotou o Aparecida, por 2 a 1, com gols marcados por PH e Uederson, enquanto Denner fez para o time de Aparecida de Goiânia.

Com este resultado, o Jaraguá ultrapassou o Aparecida na tabela de classificação chegando aos 11 pontos e deixando o adversário com os mesmos 10 pontos. O Gavião da Serra tem a mesma pontuação da Aseev, mas perde nos critérios de desempate.

No fechamento da rodada, neste domingo (25), a Aseev visita o lanterna Itumbiara no Estádio Gilmar Alves, em Bom Jesus de Goiás, às 15h30.

