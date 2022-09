O Inhumas empatou, por 0 a 0, com o Aparecida na tarde deste sábado (3), no Estádio Zico Brandão, em Inhumas e perdeu a chance de reassumir a liderança da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. No outro jogo da tarde, o Jaraguá venceu a Aseev, por 2 a 1, de virada, e colocou no G-2.

Em casa, diante de sua torcida, o Inhumas tinha a chance de tomar a liderança do Goiânia. No entanto, a Pantera Avinhada não conseguiu superar a defesa do lanterna Aparecida e ficou com a vice-liderança.

O Inhumas chegou aos 10 pontos, mesma pontuação do líder Goiânia, mas fica atrás no critério de desempate dos gols marcados. O Galo fez seis gols, enquanto o Inhumas tem cinco gols marcados.

No Estádio Amintas Freitas, em Jaraguá, o time da casa saiu atrás e teve de buscar a virada. Marcão abriu o placar para a Aseev, aos 19 minutos do 1º tempo. Na etapa final, Uederson e Lausen fizeram os gols para o time da casa. Com o resultado, o Jaraguá assume a 3ª colocação com oito pontos, enquanto a Aseev cai para a 4ª colocação com sete pontos.

Confira os jogos da 6ª rodada:

6/9 (terça) - 19 h - Anapolina x Cerrado (Jonas Duarte)

7/9 (quarta) - 15h30 - Aparecida x Jaraguá (Anníbal Batista de Toledo)

7/9 (quarta) - 15h30 - Inhumas x Goiânia (Zico Brandão)

7/9 (quarta) - 16h - Aseev x Itumbiara (Valdir Cândido de Queiroz)