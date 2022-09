No duelo que valia a liderança da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, o Inhumas goleou o Goiânia, na tarde desta quarta-feira (7), por 3 a 0, no Estádio Zico Brandão.

O Inhumas é líder da competição, com 13 pontos, 3 a mais que a Assev, vice-líder que tem 10 pontos, mesma pontuação do Goiânia, 3º colocado. O desempate ocorre porque a Evangélica tem saldo de gols melhor, o que ocorre por causa da goleada aplicada sobre o Itumbiara nesta quarta-feira (7).

No Estádio Valdir Cândido de Queiroz, em Guapó, a Aseev venceu por 4 a 1. O Itumbiara é o 7º colocado, com 5 pontos.

No outro jogo da quarta-feira (7), o Aparecida venceu a primeira na Divisão de Acesso. Ganhou do Jaraguá por 1 a 0, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, e tem 6 pontos, na 6ª colocação. O Jaraguá é 5º, com 8 pontos.

A 7ª rodada será realizada entre os dias 10 e 12 de setembro:

10/9 (sáabdo) - 15h30: Cerrado x Inhumas

10/9 (sáabdo) - 19h: Anapolina x Aseev

11/9 (domingo) - 15h30: Itumbiara x Aparecida

12/9 (segunda-feira) - 19h: Jaraguá x Goiânia