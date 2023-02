Classificado às quartas de final do Goianão, o Atlético-GO tem dois objetivos básicos até o término da 1ª fase: retomar a liderança que perdeu para o Goiás e ajustar o time para jogos decisivos. O Dragão tem 19 pontos e, na manhã deste domingo (12), às 10 horas, disputa a penúltima partida classificatória diante do Inhumas no Estádio Zico Brandão, na cidade de Inhumas.

(Confira, no fim deste texto, onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos)

Será o encontro de campeões goianos do ano passado: o Dragão ganhou o título da elite, enquanto a Pantera Avinhada conquistou a Divisão de Acesso.

Nas últimas vezes em que se enfrentaram na elite, em 1995, o Dragão levou vantagem, com vitória de 2 a 1 (dia 18 de fevereiro) e goleada de 6 a 0 (22 de março) na antiga Copa Araguaia (equivalente à 1ª fase). Desde então, o Inhumas foi rebaixado e só voltou à elite na temporada passada. A Pantera Avinhada ficou 27 anos fora da 1ª Divisão.

Os dois clubes vivem realidades distintas na competição. O time atleticano briga pela liderança, faltando duas rodadas (também enfrenta o Goianésia na próxima semana), ao passo que o Inhumas é penúltimo colocado, com 5 pontos, e tem dois jogos decisivos (Atlético-GO e Crac) para tentar evitar o bate e volta - o acesso seguido de rebaixamento.

As cobranças não cessam no Atlético-GO. O presidente do clube, Adson Batista, tem cobrado boas atuações do time nesta temporada, apesar da boa campanha. Há jogadores que não chegaram ao nível de competitividade considerado ideal, assim como a comissão técnica sentiu a insatisfação do dirigente após a derrota no clássico para o Goiânia. Luis Fernando Goulart (preparador físico) e Markus Vinícius (preparador de goleiros) foram desligados do clube.

O Atlético-GO terá algumas mudanças, pois o lateral esquerdo Jefferson, o zagueiro Lucas Gazal e o atacante Luiz Fernando estão suspensos. Moraes Júnior, autor de três gols, jogará na lateral, enquanto o zagueiro Renan Cosenza, de 18 anos, terá jogo marcante na carreira. Será a estreia dele como profissional. O jovem jogador atuou pelo time sub-17, ano passado foi campeão da Copa Goiás Sub-20 e foi titular do Dragão na Copa São Paulo de Futebol Júnior (2023).

O Inhumas começou bem o Estadual, com vitória sobre o Anápolis (1 a 0) e empates com o Morrinhos (1 a 1) e o Goiânia (2 a 2, mas vem de cinco derrotas seguidas. O clube trocou o comando técnico e buscou na base do Atlético-GO o treinador do sub-20, Augusto Fassina, de 36 anos. Sob comando dele, o time perdeu para o Goiás (1 a 0) com gol nos últimos minutos, reclamou da arbitragem na derrota (3 a 1) para o Iporá e sofreu outro revés, diante do Vila Nova (1 a 0).

O Inhumas tenta, junto à direção do Atlético-GO, a liberação de Douglas (zagueiro), Keven e Jesus (atacantes), que estão emprestados pelo Dragão, para atuar contra o clube que detém os direitos deles.

FICHA TÉCNICA

Inhumas: Matheus Cabral; Jair Júnior, Gabriel, Cris, Zemárcio; Weverton Braz, Alex Guedes, Vinícius, Kiko Alagoano; Pedro Thomaz e Allan Paulista. Técnico: Augusto Fassina

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Renan Cosenza, Ramon Menezes, Moraes Júnior; Mikael, Rhaldney, Shaylon; Airton, Daniel, Bruno Tubarão. Técnico: Eduardo Souza

Local: Estádio Zico Brandão (Inhumas-GO)

Data: 12/2/2023 (Domingo)

Horário: 10 horas

Onde assistir: DAZN

Árbitro: Elmo Resende

Assistentes: Tiago Gomes e Elivelton dos Santos

Ingressos: 60 reais (arquibancada coberta, onde torcedor com a camisa do Inhumas para meia); 50 reais (arquibancada descoberta, onde torcedor com camisa do Atlético-GO paga meia)